LILLE, France — Les autorités françaises ont ordonné l’an dernier la censure de plus de 2700 sites internet associés à la pornographie juvénile ou au terrorisme.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Le Roux, a indiqué lors d’une conférence sur la cybersécurité organisée dans la ville de Lille, dans le nord du pays, que Paris a ordonné la fermeture de 834 sites et le retrait de 1929 autres des résultats générés par les moteurs de recherche.

M. Le Roux n’a pas fourni plus de détails, mais l’autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a indiqué l’an dernier que 312 sites ont été bloqués et 855 autres chassés des résultats entre le 11 mars 2015 et le 29 février 2016, pour un total de 1167 sites.

Les autorités françaises peuvent bloquer des sites internet sans l’autorisation d’un juge en vertu d’une loi adoptée après les attentats terroristes de janvier 2015.