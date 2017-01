ROME — Le leader des Chevaliers de Malte, Fra’ Matthew Festing, a démissionné tard mardi après une rencontre avec le pape François, avec qui il se disputait ouvertement concernant le congédiement d’un dirigeant de l’ancien ordre catholique séculaire.

Une porte-parole des Chevaliers a confirmé la démission de l’homme de 67 ans à l’Associated Press.

M. Festing refusait catégoriquement de collaborer avec une commission créée par le pape pour enquêter sur sa décision de congédier le grand chancelier des Chevaliers, Albert von Boeselager, à qui on reprochait d’avoir autorisé la distribution de milliers de condoms à des Birmans pauvres, puisque les enseignements de l’Église interdisent toute contraception artificielle.

M. Festing estimait que le statut d’entité souveraine des Chevaliers — dont le véritable nom est «L’ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte» — lui permettait de refuser de collaborer avec l’enquête papale concernant ce qu’il jugeait être une question de «interne».

Cette position était extrêmement périlleuse pour M. Festing, qui a juré obéissance au pape et qui dirigeait maintenant un ordre catholique séculaire qui se querellait avec le leader de l’Église catholique sur la place publique.

Cette querelle exceptionnelle n’était aussi que la plus récente manifestation des frictions entre le pape François et les éléments les plus conservateurs de l’Église catholique, surtout ceux qui accordent la plus grande importance à l’éthique sexuelle et à l’orthodoxie doctrinaire. Elle met aussi de nouveau aux prises le pape François et le cardinal américain Raymond Burke, qui compte parmi ses principaux détracteurs.

Le cardinal Burke accompagnait M. Festing, le 6 décembre, quand celui-ci a tout d’abord demandé, puis exigé, la démission de M. Von Boeselager. Ce dernier a refusé, avant d’être congédié deux jours plus tard. M. Von Boeselager prétend que son congédiement contrevient aux règles des Chevaliers.

Le pape a assemblé une commission quand M. Von Boeselager a déclaré avoir été informé par M. Festing que le Saint-Siège souhaitait sa démission. Le secrétaire d’État du Vatican nie que cela soit le cas et affirme que le pape désire plutôt que le conflit soit réglé grâce au dialogue.

Face au refus de collaborer de M. Festing, le Saint-Siège a publié la semaine dernière un communiqué acéré dans lequel il annonce clairement son intention d’intervenir pour mettre fin à la querelle et dans lequel il dit compter «sur la coopération de tous dans cette affaire délicate».

M. Festing avait complété neuf années d’un mandat à vie à la tête des Chevaliers, qui devront maintenir se choisir un nouveau chef. Plusieurs membres estimaient que la querelle avec le Vatican nuisait à l’image d’une organisation qui dépend des dons du public pour financer ses activités caritatives.