WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a annoncé tôt mercredi sur Twitter la tenue d’une «vaste enquête» sur la fraude électorale, ressuscitant des allégations qu’il a lancées à de multiples reprises, mais qui n’ont jamais été prouvées.

L’enquête, a-t-il dit, s’intéressera aux électeurs qui sont inscrits pour voter dans plus d’un État, aux électeurs illégaux ou encore à ceux qui sont inscrits pour voter même s’ils sont décédés.

Dépendant des conclusions de l’enquête, a ajouté le président, «nous renforcerons notre système électoral».

M. Trump est obsédé par sa défaite au vote populaire et frustré de constater que la légitimité de sa présidence est constamment remise en question par les démocrates et la presse, selon des membres de son entourage.

Ses exagérations concernant les foules qui ont assisté à son assermentation et ses propos erronés concernant la fraude électorale sont des sources de distraction, à un moment où ses conseillers espéraient lancer sa présidence avec de multiples mesures économiques.

Le porte-parole de M. Trump, Sean Spicer, a repris mardi les propos de son patron, qui prétend qu’entre trois et cinq millions de personnes qui vivent illégalement aux États-Unis ont pu voter.

Les 50 États et le District de Columbia ont tous finalisé leurs résultats électoraux, et aucun ne témoigne d’une fraude aussi répandue que celle qui est évoquée par le président — et qui, si elle est vraie, serait la pire de toute l’histoire des États-Unis.

«Il croit ce qu’il croit selon l’information qui lui a été fournie», a déclaré M. Spicer, qui n’a fourni aucune preuve pour étayer les allégations de M. Trump.

Le président aurait été particulièrement ulcéré par la couverture du réseau CNN, qui selon lui le narguait en diffusant constamment des images des centaines de milliers de femmes qui ont manifesté samedi, parallèlement à des photos des foules modestes qui ont assisté à son assermentation la veille.

Tard mardi soir sur Twitter, M. Trump a qualifié le réseau de «FAKE NEWS @CNN», tout en vantant la chaîne rivale Fox News.