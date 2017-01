BERLIN — Les électeurs qui se rangent derrière les candidats populistes dans l’espoir qu’ils bouleverseront l’ordre établi et écraseront la corruption risquent potentiellement d’alimenter le problème, a prévenu mercredi une organisation de lutte à la corruption.

Transparency International écrit dans son rapport annuel pour 2016 que dans les pays dirigés par des leaders populistes ou autocratiques, «ces leaders, au lieu de s’attaquer au capitalisme de réseau, installent habituellement des formes encore plus graves de corruption».

Le président du conseil d’administration du groupe, Jose Ugez, cite en exemple la Turquie et la Hongrie. Leurs scores ont glissé depuis quelques années, après l’élection de leaders autoritaires, tandis que l’Argentine, qui a chassé un gouvernement populiste, a amélioré sa performance, a-t-il dit.

En se fiant à l’avis d’experts concernant la corruption dans le secteur privé, le rapport annuel affirme que le Denmark et la Nouvelle-Zélande sont les pays les moins corrompus du monde. La Finlande, la Suède, la Suisse et la Norvège suivent. La Somalie arrive en dernière place, en compagnie du Soudan du Sud, de la Corée du Nord et de la Syrie.

Singapour, les Pays-Bas et le Canada complètent la liste des dix pays les moins corrompus, avec trois pays qui arrivent à égalité: l’Allemagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni.

Le directeur de la recherche pour Transparency, Finn Heinrich, a déclaré à l’Associated Press que l’organisation observe la performance de Donald Trump avec attention, mais qu’elle a déjà des «préoccupations importantes».

«Donald Trump (…) a été élu en promettant de ‘drainer le marais’, a dit M. Heinrich. Mais si on regarde ses gestes jusqu’à présent, on voit du népotisme (…). Les membres de son cabinet ont plusieurs conflits d’intérêts. Ce ne sont pas des défenseurs de la transparence.»

Près de 70 pour cent des 176 pays étudiés obtiennent un score inférieur à 50 à cette échelle, où 0 témoigne d’un pays très corrompu et 100 d’un pays très honnête. Le rapport prévient que cette année, davantage de pays ont vu leur score se détériorer que s’améliorer.