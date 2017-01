Douze Haïtiens se sont noyés en tentant de rejoindre les îles Turks et Caicos.

Un porte-parole de la police locale, Keith Clarke, a dit à l’Associated Press que les victimes, dont une majorité de femmes, ont été retrouvées près de la pointe nord-ouest de l’île de Providenciales.

Il a ajouté que la Garde côtière des États-Unis participe à la recherche d’éventuels survivants. M. Clarke a dit qu’un nombre inconnu de migrants ont rejoint la terre ferme après que leur embarcation se soit renversée, mardi.

L’archipel de Turks et Caicos se trouve entre Haïti et les Bahamas, et il attire depuis longtemps les migrants haïtiens.