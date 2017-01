BEYROUTH — Des militants affiliés à Al-Qaïda ont attaqué mercredi une prison contrôlée par d’autres rebelles syriens et où sont détenus certains de leurs camarades.

Cette attaque représente une intensification importante de la violence dans le nord de la Syrie.

Ces combats fratricides, qui comptent parmi les pires des dernières années, pourraient affaiblir la rébellion, mais aussi isoler la filiale d’Al-Qaïda en Syrie, le Front Fatah al-Sham.

Les affrontements mettent aux prises Fatah al-Sham et son ancien allié, Ahrar al-Sham, qui compte parmi les factions les plus puissantes de la guerre civile syrienne. Certains rebelles impliqués ont participé aux pourparlers organisés cette semaine au Kazakhstan, pendant lesquels on a demandé aux insurgés de se dissocier des extrémistes.

Un expert a expliqué que Fatah al-Sham cherche par tous les moyens à protéger sa position de force dans le nord de la Syrie. En cas de victoire de Fatah al-Sham, les autres rebelles pourraient être plus enclins à prendre leurs distances, a dit Charles Lister, un chercheur du Middle East Institute de Washington, ce qu’ils hésitaient à faire jusqu’à présent en raison de la puissance de la filiale d’Al-Qaïda.

La prison attaquée par Fatah al-Sham se trouve dans la province centrale d’Idlib. Ahrar al-Sham affirme avoir déployé ses combattants autour de la prison pour tenter de rétablir le calme, mais les affrontements se poursuivraient malgré tout.

Ahrar al-Sham n’a pas participé aux discussions au Kazakhstan parce qu’il envisageait une fusion avec Fatah al-Sham, une situation qui risque maintenant de changer, a dit M. Lister.