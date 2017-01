SANTIAGO, Chili — Les flammes d’un des pires feux de forêt à brûler au Chili ont complètement éradiqué le village de Santa Olga, et le bilan des incendies s’élève maintenant à neuf morts depuis le mois de novembre.

Les flammes ont dévoré jeudi une garderie, le bureau de poste et un millier de maisons de cette ville située à environ 360 kilomètres au sud de la capitale, Santiago.

Les quelque 6000 habitants ont pu être évacués en toute sécurité, mais le corps d’une personne a été retrouvé dans les ruines calcinées de la ville. Le maire de la ville côtière voisine de Constitucion a décrit «un cauchemar sans fin».

Les autorités ont trouvé un autre corps à l’intérieur d’une maison détruite par les flammes à environ 140 kilomètres au sud de Santa Olga, dans la ville côtière de Concepcion, a dit Andrea Munoz, la gouverneure de la province du même nom.

Les incendies qui se propagent rapidement depuis quelques semaines dans le centre et le sud du Chili ont détruit environ 1600 kilomètres carrés de terrain et fait plusieurs victimes, dont un pompier et deux policiers qui ont été tués mercredi. Les flammes sont alimentées par les vents violents, le temps chaud et le manque de pluie.

La présidente Michelle Bachelet a demandé l’aide de la communauté internationale, en raison de la gravité de la situation.

Un Boeing 747-400 est arrivé au Chili depuis les États-Unis mercredi. Il peut déverser près de 75 000 litres d’eau ou de produits ignifuges lors de chaque passage.

Les régions centrales de O’Higgins et de Maule sont frappées de plein fouet, tout comme celles de Bio Bio et d’Araucania dans le centre-sud du pays. Maule est la principale région vinicole du Chili.

Le ministre de l’Intérieur Mahmud Aleuy a prévenu que le temps chaud, les vents violents et la faible humidité des prochains jours donneront probablement naissance à d’autres incendies.