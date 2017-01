Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies a accusé le gouvernement syrien, jeudi, de bloquer l’aide pour des centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables en dépit d’un cessez-le-feu.

Stephen O’Brien a affirmé au Conseil de sécurité qu’un processus d’approbation en deux étapes accepté par le régime de Bachar al-Assad pour le passage de convois humanitaires dans des zones de conflits avait été «en pratique, un processus en dix étapes».

Malgré le cessez-le-feu conclu le 30 décembre et la mise en place d’une force humanitaire dont l’unique tâche est d’assurer l’accès, l’aide humanitaire est bloquée «à chaque tournant», par des approbations manquantes dans les instances locales et centrales, des désaccords sur les routes d’accès, et «des violations de procédures aux postes de contrôle convenues par les parties au conflit», a-t-il affirmé.

M. O’Brien a soutenu qu’un seul convoi avait livré de l’aide à 6000 personnes en décembre, alors que les Nations unies avaient demandé l’approbation pour venir au secours de 930 250 personnes. Jusqu’à maintenant en janvier, la situation n’est pas tellement plus rose, avec un seul convoi ayant apporté de l’aide à 40 000 personnes, a dit le secrétaire général adjoint.

M. O’Brien a exhorté les membres du conseil pouvant avoir une oreille attentive du gouvernement syrien à faire pression pour permettre les livraisons d’aide dans tous les secteurs assiégés et difficiles d’accès.