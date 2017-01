PARIS — La première ministre britannique Theresa May a pressé la Turquie, samedi, de nourrir sa démocratie et de respecter les normes en matière de droits de la personne au cours d’une rencontre avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les deux alliés au sein de l’OTAN ont aussi discuté d’un éventuel rapprochement au chapitre de la coopération en matière de défense.

La visite de Mme May à Ankara vise à favoriser les liens commerciaux entre la Turquie et le Royaume-Uni une fois que son pays aura quitté l’Union européenne. Les discussions ont surtout porté sur une plus grande coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Mme May a fait le voyage en avion des États-Unis à Ankara au cours de la nuit.

Vendredi, la dirigeante britannique et le nouveau président américain, Donald Trump, ont proclamé le début d’un nouveau chapitre dans leur relation transatlantique particulière.

La visite de Theresa May en Turquie survient alors que la pression est grande pour que les violations des droits de la personne depuis la tentative avortée de coup d’État, en juillet, soit dénoncée.

La Turquie a placé en détention des dizaines de milliers de personnes soupçonnées d’être affiliées à un mouvement mené par un imam établi aux États-Unis, Fethullah Gullen. Le gouvernement turc tient cette formation responsable du coup d’État raté.

«Je suis fière que le Royaume-Uni se soit tenu debout avec vous le 15 juillet dernier en défense de la démocratie, a dit Mme May lors d’une déclaration aux médias après sa rencontre avec M. Erdogan. Il est maintenant important que la Turquie maintienne cette démocratie en gardant en place l’État de droit et en (honorant) ses engagements en matière de droits de la personne — comme le gouvernement a entrepris de le faire.»