LE CAIRE — Six migrants qui s’apprêtaient à se rendre aux États-Unis — cinq Irakiens et un Yéménite — n’ont pas pu monter à bord de leur vol d’EgyptAir à destination de l’aéroport JFK, samedi, ont annoncé les autorités du Caire.

Il s’agit des premiers cas rapportés depuis l’imposition par le président américain, Donald Trump, d’une interdiction d’entrée aux États-Unis des réfugiés issus de sept pays majoritairement musulmans, ont indiqué les mêmes responsables égyptiens qui s’exprimaient sous le couvert de l’anonymat.

Les pays visés par l’interdiction sont l’Irak, la Syrie, l’Iran, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen.

Les cinq Irakiens — tous membres de la même famille — passereront la nuit de samedi à l’aéroport du Caire pour ensuite partir, dimanche matin, en direction de la capitale de la région kurde d’Irak, Irbil.

Le migrant yéménite a pour sa part quitter l’aéroport pour regagner sa résidence du Caire.

Les six migrants ont été escortés par des responsables de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés après s’être vu interdire de monter à bord de l’avion qu’ils devaient prendre. L’aéroport du Caire avait contacté ses homologues de l’aéroport JFK.

Plus tard samedi, la compagnie aérienne KLM a annoncé que sept passagers de ses vols en partance de différents aéroports se sont vu interdire de monter à bord. Une porte-parole, Manel Vrijenhoek, n’a pas été en mesure de préciser la nationalité de chacun de ces individus, mais a confirmé qu’ils étaient tous issus d’un des sept pays visés par l’interdiction imposée par l’administration Trump.

De son côté, le transporteur aérien Qatar Airways a prévenu ses passagers projetant de se rendre aux États-Unis et qui sont originaires des sept pays visés par l’interdiction d’entrée aux États-Unis qu’ils devaient être en possession d’un permis de résidence permanente ou d’un visa pour pouvoir prendre leurs vols.

Parmi les visas listés sur le site web de Qatar Airways figurent notamment des documents des Nations Unies et de l’OTAN.

Jan Egeland, l’homme à la tête d’une importante agence d’aide aux réfugiés, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), a pour sa part fait valoir que la décision de Donald Trump allait faire souffrir des Syriens innocents qui tentent de fuir la violence.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press, il a soutenu que l’interdiction imposée «ne rendrait pas de l’Amérique plus sécuritaire, mais rendrait l’Amérique plus petite et plus méchante».

Les États-Unis mènent «une course vers le bas» au cours de laquelle les politiciens des pays riches font preuve d’un leadership «d’une moralité nulle», a ajouté M. Egeland.

Une célèbre défenseure pakistanaise des droits à l’éducation pour les filles, Malala Yousafzai, a exhorté M. Trump à «ne pas tourner son dos aux enfants et aux familles les plus sans défense du monde». Les réfugiés et les immigrants ont contribué à «construire votre pays», a-t-elle plaidé.

De son côté, le président iranien Hassan Rohani a soutenu que le temps était venu de retirer les murs qui séparent les États plutôt que d’en construire de nouveaux.

Alors qu’il prenait la parole lors d’une conférence sur le tourisme diffusée à la télévision officielle, sans nommément pointer M. Trump, il a fait valoir que ceux qui érigent des murs «ont oublié que le mur de Berlin s’est effondré des années plus tôt».

Note aux lecteurs: Ce sont six migrants qui n’ont pu se rendre aux États-Unis à bord d’un vol EgyptAir. Dans la version précédente, Associated Press indiquait sept.