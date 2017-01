WASHINGTON — Le décret-loi signé vendredi par le président Donald Trump et qui interdit aux ressortissants de sept nations à forte majorité musulmane l’accès au territoire américain suscite colère et indignation à travers le monde.

M. Trump a tenté sans succès de calmer le jeu en expliquant qu’il s’agit d’une mesure de lutte au terrorisme qui a comme objectif d’assurer la sécurité des États-Unis. Il a ensuite ajouté qu’il ne s’agit pas d’une mesure contre les musulmans, «contrairement aux faussetés que rapportent les médias».

La mesure sera en vigueur pendant 90 jours. Elle cible les citoyens de sept pays principalement musulmans: l’Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. Elle suspend aussi pour 120 jours l’admission de nouveaux réfugiés et pour une période indéterminée le traitement du dossier de réfugiés syriens.

L’entourage de M. Trump a toutefois fait marche arrière dimanche en affirmant que les citoyens de ces sept pays qui ont déjà un statut de résidence permanente aux États-Unis pourront entrer au pays.

Le plus grand regroupement mondial de pays musulmans s’est déclaré lundi «gravement préoccupé» par la décision de M. Trump. L’Organisation de la coopération islamique a prévenu que cette mesure risque de jouer le jeu des extrémistes.

Les sept pays visés comptent parmi les 57 membres de l’organisation, qui ajoute que «plusieurs personnes qui fuient la guerre et la persécution ont déjà» été touchées de manière injuste par la décision.

«De tels gestes sélectifs et discriminatoires ne feront qu’alimenter le discours radical des extrémistes et fourniront du carburant aux partisans de la violence et du terrorisme à un moment crucial, a dit l’OIC. (Nous) demandons au gouvernement des États-Unis de revoir cette mesure générale et de faire preuve de leadership et d’espoir à un moment où la planète traverse une grande période d’incertitude et d’instabilité.»

L’OIC est installé à Djedda, en Arabie saoudite, et reprend souvent la position officielle des autorités saoudiennes.

Aux États-Unis, le sénateur républicain de l’Ohio, Rob Portman, a lancé un appel à la «prudence», même si la majorité des leaders républicains au Congrès se sont rangés derrière le président.

Médecins sans frontières a prévenu de son côté que la mesure met des vies en danger en emprisonnant des gens dans des zones de conflit. MSF estime qu’il s’agit d’une mesure «inhumaine à l’endroit de gens qui fuient des zones de guerre».

La décision a également été condamnée par l’Iran et par l’Irak. Deux députés irakiens affirment que le Parlement a adopté une mesure identique à l’endroit des Américains, mais on ne dispose pas de plus de détails pour le moment.

Enfin, le transporteur aérien Air France a interdit à 15 passagers originaires de pays musulmans de prendre un vol à destination des États-Unis, où ils auraient été refoulés en raison de la décision de M. Trump.