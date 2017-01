Les dirigeants des îles Turks et Caicos ont intercepté 178 migrants haïtiens à bord de deux embarcations près de l’archipel britannique dans les Caraïbes.

Un navire a été repéré tard dimanche le long de la côte sud de l’île de Providenciales, et l’autre avant l’aube lundi. Ni armes ni drogue n’ont été trouvées à bord, et les migrants seront renvoyés chez eux.

La semaine dernière, au moins 15 migrants haïtiens se sont noyés quand une embarcation qui transportait 69 personnes a fait naufrage près de Providenciales. Une personne a été arrêtée et plusieurs autres ont rejoint la rive avant de disparaître.

Les îles Turks et Caicos se trouvent entre Haïti et les Bahamas, et elles attirent depuis longtemps les migrants haïtiens.