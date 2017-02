JÉRUSALEM — Les forces israéliennes ont entrepris mercredi de démanteler la controversée colonie d’Amona, en Cisjordanie, ce qui pourrait faire voler en éclats la fragile coalition que dirige le premier ministre Benjamin Nétanyahou.

La coalition gouvernementale est dominée par des formations ultranationalistes favorables à ces colonies.

La colonie d’Amona a été construite dans les années 1990 au sommet d’une colline, mais la Cour suprême a tranché en 2014 qu’elle se trouve sur des terres palestiniennes privées et qu’elle devait être démolie avant le 8 février 2017. Une cinquantaine de familles comprenant environ 250 personnes y habitent aujourd’hui.

Des policiers non armés sont arrivés sur place en milieu de journée mercredi. Ils se sont heurtés à des barricades improvisées et ont essuyé une pluie d’injures. Quelques projectiles ont aussi été lancés dans leur direction et des échauffourées sans gravité ont éclaté. Une dizaine de policiers ont subi des blessures légères et quelques manifestants ont été arrêtés.

Plusieurs résidants s’étaient enchaînés à des objets ou à leurs maisons pour résister à leur évacuation.

Amona est la plus grande d’une centaine de colonies illégales, mais habituellement tolérées par Israël, construites en Cisjordanie.

Le ministre israélien de l’Éducation Naftali Bennett, qui dirige aussi une formation favorable aux colons, a qualifié les habitants d’Amona de «héros» et promis de construire «une nouvelle colonie». Il s’est aussi déclaré confiant de voir une loi être adoptée dès la semaine prochaine pour légaliser l’existence de dizaines d’autres colonies.