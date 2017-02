MANILLE, Philippines — La plupart des trafiquants de drogue présumés qui ont été tués dans le cadre de la campagne du président philippin Rodrigo Duterte ont été victimes d’exécutions extrajudiciaires, a affirmé mercredi Amnistie internationale, qui prévient que ces meurtres constituent possiblement des crimes contre l’humanité.

L’organisation londonienne a demandé au gouvernement Duterte de respecter les droits de la personne tout en combattant la criminalité. Elle a aussi demandé aux policiers et aux procureurs de traîner devant la justice les officiers responsables de ces meurtres.

Amnistie a conclu, après avoir examiné les morts de 59 personnes, que «la vaste majorité de ces meurtres semblent avoir été des exécutions extrajudiciaires». Le groupe dit avoir interrogé en novembre et décembre 110 témoins, dont des proches des victimes, des toxicomanes, des policiers et même des tueurs à gages.

Amnistie s’est déclarée «très préoccupée par les meurtres délibérés et répandus de criminels de la drogue présumés, et qui semblent être systémiques, planifiés et organisés par les dirigeants, (ce qui pourrait) constituer des crimes contre l’humanité».

Un porte-parole de M. Duterte, Ernie Abella, a reconnu que des «morts extrajudiciaires» se sont produites, mais il a précisé qu’elles n’avaient pas été commandées par le gouvernement. Il n’a pas commenté plus avant.

M. Abella a toutefois cité un rapport du Sénat philippin qui conclut qu’aucune politique gouvernementale ne sanctionne les meurtres illégaux, et que la guerre contre le drogue se fait en respect avec la loi.

M. Duterte a défendu sa campagne et rappelé que les forces de l’ordre sont autorisées à se défendre quand elles sont menacées par les suspects. Il a souligné qu’au moins 35 policiers et trois soldats ont été tués jusqu’à présent, ce qui démontre selon lui que les suspects résistent à leur arrestation.

Plus de 7000 toxicomanes ou trafiquants présumés ont été tués depuis que M. Duterte a pris le pouvoir en juin, dont plusieurs lors d’affrontements avec la police. Amnistie évoque une moyenne de 34 morts par jour.

Des témoins ont raconté que des suspects ont été exécutés après s’être agenouillés et avoir crié qu’ils se rendaient. Des policiers auraient aussi laissé de fausses preuves sur place, falsifié leurs rapports et embauché des tueurs à gages qui auraient reçu l’équivalent de 200 $ US pour chaque exécution.