FRANCFORT — Volkswagen a accepté de payer au moins 1,2 milliards $ US en indemnisations aux États-Unis à des propriétaires de ses véhicules automobiles dotés de moteurs diesel qui se sont retrouvés au coeur d’un scandale mondial pour leurs émissions de gaz polluants.

Le constructeur allemand pourrait même payer davantage — jusqu’à 4 milliards $ US — si les modifications apportées aux moteurs concernés ne répondent pas aux exigences des autorités américaines.

La proposition de règlement soumise tard mardi auprès d’un tribunal du district de San Francisco concerne 78 000 propriétaires de véhicules Audi, Volkswagen et Porsche équipés de moteurs diesel 3 litres.

Volkswagen a déjà conclu une entente de 15 milliards $ US pour 500 000 propriétaires de véhicules dotés d’un moteur diesel 2 litres.

Avec ces ententes, «tous nos clients concernés aux États-Unis pourront se tourner vers une solution», a souligné Hinrich J. Woebcken, le responsable de la division de l’Amérique du Nord. «Nous allons continuer à travailler afin de regagner la confiance de nos actionnaires.»

Dans le cadre de la proposition déposée mardi, les propriétaires de quelque 20 000 véhicules des années 2009 à 2012 seront éligibles à une offre de rachat ou d’échange. Ceux-ci pourront également recevoir une indemnisation oscillant entre 7755 $ US et 13 880 $ US.

Les 58 000 personnes ayant acheté une voiture entre 2013 et 2016 dont les moteurs diesel devraient bénéficier d’un dédommagement allant de 7039 $ US à 16 114 $ US.

Les propositions de Volkswagen devront recevoir l’aval des autorités environnementales américaines. Le constructeur estime que le processus pourrait s’étaler au moins jusqu’au mois de mai.

L’entreprise allemande a admis que les véhicules étaient conçus pour ajuster leurs émissions de gaz polluants lorsqu’ils faisaient l’objet de tests, afin de donner de meilleurs résultats que lors de leur utilisation normale.