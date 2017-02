BRUXELLES — L’Union européenne (UE) a indiqué mercredi qu’elle comptait accélérer les pourparlers avec le Mexique au sujet d’un nouvel accord commercial en raison des intentions du président américain de renégocier d’importants accords internationaux.

Des représentants européens et mexicains prévoient se rencontrer du 3 au 7 avril ainsi que du 26 au 29 juin.

La commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström et le ministre mexicain de l’Économie Ildefonso Guajardo ont affirmé dans un communiqué être les témoins d’une montée inquiétante du protectionnisme à travers le monde.

Les échanges entre l’UE et le Mexique ont plus que doublé entre 2005 et 2015, passant de 26 milliards d’euros à 53 milliards $ d’euros.

À Bruxelles, en Belgique, de nombreux représentants européens ont également exprimé leurs inquiétudes à l’égard des politiques de l’administration Trump, estimant qu’elles allaient miner les relations entre les États-Unis et l’Europe.

«Nous suivons avec une anxiété grandissante les mesures annoncées qui pourraient affecter notre relation stratégique», a affirmé le commissaire européen à l’Energie Marcos Sefcovic, à la suite d’une rencontre.

Questionné par des journalistes, celui-ci a affirmé que l’UE n’avait jamais reçu autant d’appels l’incitant à faire preuve de leadership en matière de libre-échange ainsi que dans le dossier des changements climatiques.