BUCAREST, Roumanie — Le gouvernement roumain a choisi de faire fi de gigantesques manifestations populaires et des avertissements de responsables qui s’inquiètent du succès de la lutte à la corruption en adoptant en pleine nuit une mesure qui dépénalisera les malversations dans l’exercice d’une charge.

Une ordonnance d’urgence dépénalisant les abus de pouvoir a été publiée à 3 h, heure locale, et deviendra bientôt automatiquement une loi.

L’heure de l’annonce et la rapidité avec laquelle elle a été faite inquiètent les détracteurs du gouvernement de centre gauche qui n’est au pouvoir que depuis moins d’un mois, d’autant plus qu’elle profitera principalement à ses alliés et aux dirigeants roumains accusés de corruption.

Un politologue a dit que cela démontre que le gouvernement est prêt à avoir recours à tous les stratagèmes pour se protéger. Le président roumain Klaus Iohannis a parlé d’une «journée de deuil» pour la primauté du droit.

Depuis quelques années, la Roumanie est louangée sur la scène régionale pour une vigoureuse campagne anticorruption qui cible les riches et les puissants, mais l’initiative s’est révélée nettement moins populaire auprès des politiciens. Les leaders de deux formations politiques de premier plan font l’objet d’accusations de corruption qui les empêchent d’occuper des postes ministériels.

Le ministre de la Justice Florin Iordache a expliqué que l’ordonnance d’urgence dépénalisera les cas d’inconduite officielle dont les dommages sont évalués à moins de 47 800 $ US.

Le gouvernement a aussi soumis au Parlement, tard mardi, une proposition qui entraînerait la libération de quelque 3000 détenus, officiellement dans le but de soulager la surpopulation carcérale. Plusieurs y voient plutôt une autre mesure pour venir en aide aux amis du régime.

Les intentions du gouvernement ont donné lieu à de multiples manifestations à travers le pays au cours des dernières semaines, pendant que la procureure anticorruption Laura Codruta prévenait qu’elles enlèveront toute pertinence «à la lutte contre la corruption».

L’Allemagne et l’Union européenne se sont publiquement inquiétées des récents développements en Roumanie.