BEYROUTH — Le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés a déclaré mercredi que les dommages subis dans la ville d’Alep, en Syrie, sont «beaucoup plus importants» que ce qu’il croyait.

Après avoir marché dans la ville, Filippo Grandi a exprimé sa consternation face au niveau de destruction d’Alep, une ville en ruines.

Le Haut Commissariat aux réfugiés est la première agence des Nations unies à être autorisée à pénétrer dans la ville depuis que le gouvernement syrien a chassé les rebelles qui se terraient dans l’est d’Alep dans une offensive punitive menée il y a un mois.

Filippo Grandi a déclaré que tout ce qu’il a vu, sur des kilomètres et des kilomètres, sont des maisons détruites, des écoles détruites et des hôpitaux détruits.

Il a aussi critiqué l’interdiction de séjour aux États-Unis imposée par le président américain Donald Trump aux réfugiés et aux détenteurs de visa provenant de Syrie et de six autres pays à majorité musulmane.

Filippo Grandi s’est demandé comment le président américain pouvait «les renvoyer sans leur offrir de protection».