PARIS — Les problèmes du candidat présidentiel français François Fillon se sont intensifiés jeudi, quand l’enquête pour détournement de fonds concernant l’emploi politique rémunéré de sa femme a été élargie à ses deux enfants.

Une entrevue accordée il y a plusieurs années par Penelope Fillon a également refait surface, lui causant de nouveaux maux de tête.

Le parquet national financier français a annoncé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. L’enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales.

L’enquête porte sur un poste d’aide parlementaire que Mme Fillon aurait occupé aux côtés de son mari.

Une source proche de l’enquête a toutefois confié à l’Associated Press, sous le couvert de l’anonymat, que les procureurs s’intéressent maintenant aussi aux deux enfants du couple, Marie et Charles.

Les allégations selon lesquelles la famille de M. Fillon a profité de ses connexions politiques pour s’enrichir sont particulièrement nuisibles pour le candidat présidentiel, qui se présente comme un homme de famille catholique et honnête, un gentilhomme campagnard qui n’a jamais été sali par la politique française.

M. Fillon a aussi promis de sabrer dans la fonction publique et, ironiquement, de forcer les Français à travailler plus fort.

Les problèmes qui pleuvent sur lui plongent dans l’incertitude l’élection présidentielle d’avril et de mai, qui s’annonçait serrée entre lui et la candidate de l’extrême-droite, Marine Le Pen.

L’hebdomadaire Le Canard enchaîné rapporte que M. Fillon a engagé ses enfants comme aides parlementaires alors qu’il était sénateur entre 2005 et 2007, ce qui leur a valu une rémunération totale de 84 000 euros.

M. Fillon a confirmé avoir payé ses enfants, «qui étaient des avocats», pour accomplir «des tâches spécifiques». Marie et Charles étudiaient toutefois toujours le droit à cette époque, selon la presse française. Le Canard enchaîné affirme qu’ils ont été rémunérés pour des emplois à temps plein, et non pour des tâches.

Il n’est pas illégal pour les parlementaires français d’embaucher leurs proches, pourvu qu’ils occupent des postes réels. M. Fillon, dont la campagne est basée sur la transparence, nie avoir quoi que ce soit à se reprocher. Il a assuré que sa femme occupait un poste «réel».

La télévision française a annoncé qu’elle diffusera jeudi une entrevue accordée par Penelope Fillon en 2007, au moment où son mari était premier ministre, dans laquelle elle déclare n’avoir jamais été son aide parlementaire. Le couple a été rencontré par la police pendant cinq heures lundi, et le Canard enchaîné écrivait mercredi que Mme Fillon a empoché 830 000 euros sur 15 ans.

L’effondrement de la candidature de M. Fillon ouvre le chemin à une lutte à deux entre Mme Le Pen et le candidat indépendant Emmanuel Macron.