NEW DELHI — Au moins huit policiers ont été tués dans l’est de l’Inde, tard mercredi, quand leur véhicule a frappé une mine qui avait probablement été cachée par des rebelles maoïstes.

Cinq autres policiers ont été blessés. L’attentat s’est produit dans la région de Koraput, à environ 550 kilomètres au sud de Bhubaneshwar, la capitale de l’État d’Orissa.

Quatre policiers ont été tués sur le coup et quatre autres sont morts plus tard, à l’hôpital.

Les rebelles maoïstes, qui se disent inspiréspar le révolutionnaire chinois Mao Zedong, luttent depuis 30 ans dans l’est et le centre de l’Inde pour obtenir une plus grande part des ressources naturelles de la région et de meilleurs emplois pour les fermiers et les pauvres.

Le gouvernement estime que ces rebelles représentent la plus grande menace à la sécurité intérieure de l’Inde. Ils sont présents dans 20 des 29 États du pays et comptent des milliers de combattants, selon le ministère de l’Intérieur.