MILAN — La police italienne a arrêté deux filles et une bru de Francesco Bidognetti, le parrain emprisonné de la mafia napolitaine, la Camorra.

Les trois femmes sont accusées d’avoir perpétué les activités criminelles de la famille.

Les procureurs de la ville de Naples ont expliqué jeudi que les trois femmes sont soupçonnées d’association mafieuse. Elles auraient notamment versé leurs salaires aux membres de la bande, aidé financièrement et juridiquement les familles des mafieux incarcérés, et agit comme messagères entre les leaders emprisonnés et leurs hommes à l’extérieur.

Bidognetti purge une peine de prison à vie pour meurtre. Il a aussi été reconnu coupable d’un déversement toxique qui a empoisonné la nappe phréatique d’une ville située près de Naples.

Sa fille Katia Bidognetti et sa bru Orietta Verso ont été incarcérées. Son autre fille, Teresa Bidognetti, a été assignée à résidence puisqu’elle est enceinte.

Par ailleurs, un évêque sicilien a ouvertement critiqué la décision d’un prêtre qui a accepté que le fils du mafieux le plus célèbre d’Italie agisse comme parrain lors du baptême de sa nièce.

Giuseppe Salvatore «Salvo» Riina est le fils de Salvatore «Toto» Riina, qui a été capturé en 1993 après plusieurs années de cavale, puis condamné à la prison à vie.

«Salvo» Riina a lui-même purgé une peine de huit ans de prison pour ses activités mafieuses et il profite actuellement d’une liberté étroitement encadrée.

L’évêque Michel Pennisi a déclaré jeudi que ni lui ni le Vatican n’ont été informés de l’intention du prêtre de la ville de Corleone d’accepter Riina comme parrain puisqu’un parrain, a-t-il dit, «doit donner l’exemple par ses gestes».

Le pape François a déclaré en 2014 que tous les mafieux sont automatiquement excommuniés de l’Église catholique.