BOGOTA — Le deuxième plus grand groupe rebelle de Colombie a relâché jeudi un ancien politicien qu’il détenait en otage, respectant ainsi une des principales conditions à l’ouverture de négociations de paix avec le gouvernement.

L’Armée de libération nationale (ELN) a remis Odin Sanchez à une commission humanitaire composée notamment de membres du Comité international de la Croix-Rouge.

Le président colombien Juan Manuel Santos avait prévenu que la libération de M. Sanchez était cruciale à l’ouverture de pourparlers de paix avec l’ELN, maintenant qu’un accord a été conclu avec le plus grand groupe rebelle du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Le frère du politicien a déclaré que le «cauchemar est enfin terminé».

L’ELN et le gouvernement participent à des pourparlers exploratoires depuis plus de trois ans. Le début de négociations formelles a été annoncé il y a environ un an.

Ces pourparlers ont toutefois été immédiatement paralysés quand l’ELN a annoncé en avril qu’elle détenait M. Sanchez, qui avait accepté de se placer entre les mains des rebelles en échange de son frère malade, qui avait lui-même été capturé quelques mois plus tôt.

Le mois dernier, l’ELN et le gouvernement se sont entendus pour ouvrir officiellement le dialogue — à condition que les rebelles relâchent M. Sanchez en retour de deux chefs de l’ELN emprisonnés, ce qui s’est produit la semaine dernière.

Les deux camps devraient maintenant se rencontrer la semaine prochaine en Équateur, mais personne n’anticipe d’entente rapide.

Contrairement aux FARC, l’ELN d’inspiration cubaine est perçue comme étant plus idéologiquement intransigeante. Sa structure décentralisée risque aussi de compliquer l’atteinte d’un consensus parmi ses 1500 combattants.