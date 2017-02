GENÈVE, Suisse — Les forces de sécurité birmanes ont «fort probablement» commis des crimes contre l’humanité à l’endroit des musulmans rohingyas au cours des derniers mois, affirme un nouveau rapport des Nations unies.

Le document évoque notamment une hausse des viols collectifs et des meurtres brutaux d’enfants qui n’étaient parfois âgés que de huit mois, parfois sous les yeux de leurs mères.

Le responsable onusien des droits de la personne, le prince jordanien Zeid Ra’ad al-Hussein, avait demandé la rédaction de ce «rapport éclair» qui a été dévoilé vendredi. Les enquêteurs de l’ONU ont réalisé de multiples entrevues le mois dernier et concluent que la violence dont font l’objet les rohingyas atteint des niveaux sans précédent.

M. Zeid a demandé au gouvernement du Myanmar, un pays majoritairement bouddhiste, d’intervenir «immédiatement pour mettre fin à ces violations graves des droits de la personne».

Le rapport, qui fera augmenter la pression sur le gouvernement de la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, s’appuie sur les récits terrifiants de plus de 200 personnes parmi les quelque 60 000 rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh voisin depuis le mois d’octobre, quand l’armée birmane a lancé une répression en réplique à des attaques contre des postes frontaliers.

Le rapport témoigne d’une violence répandue et systémique. Les rohingyas ont ainsi été victimes de meurtres, de disparitions forcées, de torture, de viols, de violences sexuelles, de détentions arbitraires et de déportations, «indiquant que des crimes contre l’humanité ont fort probablement été commis».

Plus de la moitié des 101 femmes rencontrées ont affirmé avoir été violées ou victimes d’une forme de violence sexuelle. La plupart des personnes interrogées ont attribué les crimes aux forces de l’ordre, et non à d’autres civils. Une enquêteuse onusienne a raconté qu’un bébé de huit mois a été poignardé à mort pendant que sa mère était violée par cinq soldats.

Ce n’est pas la première fois que les forces de sécurité birmanes sont accusées d’exactions à l’endroit des rohingyas. Les dirigeants du pays n’ont pas immédiatement réagi au rapport de l’ONU.