NEW YORK — Il est confiné à sa cellule 23 heures par jour; sa femme ne peut le visiter; on lui interdit d’appeler qui que ce soit, sauf ses avocats; et on lui a même refusé de l’eau.

Voilà certaines des conditions de détention qu’ont dénoncées vendredi les avocats de Joaquín «El Chapo» Guzmán, qui tentaient en vain de convaincre un juge de les alléger quelque peu.

Guzmán a souri à sa femme, Emma Coronel, quand elle est arrivée sous escorte policière dans une salle d’audience de Brooklyn. Il s’agissait de la deuxième comparution de Guzmán depuis qu’il a été extradé vers les États-Unis le 19 janvier.

L’avocate Michelle Gelernt a déclaré, après l’audience, que c’était la seule fois où Mme Coronel avait pu voir son mari.

L’homme de 59 ans a plaidé non coupable aux accusations de trafic de drogue, de meurtre, de blanchiment d’argent et d’enlèvement qui pèsent contre lui. Il est détenu dans un pénitencier à sécurité maximale de Manhattan, après avoir réussi deux fois à s’évader de certaines des prisons les plus sécuritaires du Mexique.

Ses avocats ont expliqué au juge Brian Cogan que les restrictions qui lui sont imposées compliquent leurs rencontres et l’élaboration d’une stratégie. Ils prétendent que ses gardiens sont si zélés qu’ils lui ont refusé de l’eau lors d’une rencontre avec eux. Mme Gelernt a demandé au juge si un verre d’eau, pendant une rencontre de trois heures, aurait pu permettre à son client de s’évader.

Le juge Cogan a simplement répliqué que les faits dans cette affaire justifient des mesures de sécurité exceptionnelles.

La prochaine comparution de Guzmán est prévue pour le 5 mai.