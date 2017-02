KABOUL — Les Nations unies ont retiré le nom d’un ancien seigneur de guerre afghan de la liste de sanctions contre Al-Qaïda et Daech (le groupe armé État islamique).

Selon un communiqué publié vendredi par le Conseil de sécurité des Nations unies, un comité de l’ONU a retiré le nom de Gulbuddin Hekmatyar de la liste. Il indique que les actifs de Gulbuddin Hekmatyar, leader de l’organisation islamiste Hezb-i-Islami, ne seraient plus gelés, que son interdiction de voyager serait levée, de même que l’embargo sur les armes le concernant.

Amin Karim, négociateur en chef de l’organisation, a dit samedi aux médias que le retrait des sanctions «démontrait que la solution se trouvait dans des négociations menées par les Afghans à l’intérieur du pays et dans la conclusion d’un consensus national».

Gulbuddin Hekmatyar, un ancien seigneur de guerre ayant combattu les forces américaines après l’invasion en 2001 et entretenu des rivalités féroces avec d’autres factions afghanes, a convenu d’abandonner les armes l’an dernier. M. Karim avait dit plus tôt à l’Associated Press que celui-ci reviendrait à Kaboul «d’ici quelques semaines».

Gulbuddin Hekmatyar est perçu comme un rival potentiel du président Ashraf Ghani et du chef de gouvernement Abdullah Abdullah, qui ont gouverné le pays par l’entremise d’un accord fragile de partage du pouvoir négocié par les États-Unis depuis les élections contestées de 2014. Son retour pourrait alimenter une nouvelle incertitude politique alors que le gouvernement peine à freiner les avancées des talibans sur plusieurs fronts.

En septembre, M. Ghani a signé un traité de paix avec Gulbuddin Hekmatyar dans lequel le président promet de faire pression sur les États-Unis et les Nations unies pour son retrait et celui de son organisation politique de la liste de terrorisme.

L’accord de paix en 25 points accorde à Gulbuddin Hekmatyar et à ses partisans l’immunité pour les actions passées et des droits politiques.

«La république islamique d’Afghanistan a pris toutes les mesures nécessaires pour un accueil dans la sécurité, l’honneur et le respect, et nous avons pris toutes les mesures de sécurité selon le protocole. Nous attendons son retour et nous n’avons aucun problème à cet égard», a dit Akram Khpolwak, conseiller des affaires politiques auprès du président Ghani.