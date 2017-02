HOUSTON — LaDainian Tomlinson, Terrell Davis et Kurt Warner ont été élus au Temple de la renommée du football, samedi.

Se joindront à eux Jason Taylor, qui a été sélectionné à sa première tentative, tout comme Tomlinson, et le botteur Morten Andersen, qui est le meilleur pointeur de l’histoire de la NFL.

Le demi de sûreté des Seahawks de Seattle Kenny Easley a été élu au sein du comité des vétérans tandis que le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, a été élu en tant que bâtisseur. L’ancien commissaire de la NFL Paul Tagliabue n’a quant à lui pas obtenu sa place au Temple, en minimisant la gravité du problème des commotions cérébrales au sein de la ligue.

Lors de neuf saisons avec les Chargers de San Diego et deux avec les Jets de New York, Tomlinson a redéfini la position de porteur de ballon en prouvant que quelqu’un de sa taille et possédant sa vitesse pouvait devenir un joueur important.

Aussi dangereux en captant le ballon (4772 verges en carrière) qu’au sol (13 684 verges), Tomlinson est devenu le premier joueur à amasser 1000 verges au sol et à attraper 100 passes en une saison, en 2003. Il a inscrit au moins un touché au sol lors de 18 parties de suite, entre les saisons 2004 et 2005, et il a enregistré 145 touchés en carrière dans la NFL.

Warner a connu ses meilleurs moments en carrière avec les Rams de St. Louis, entre 1999 et 2001. Il a quitté son emploi d’emballeur pour jouer dans l’Arena Football League avant d’obtenir un essai avec les Rams.

Une blessure au quart Trent Green lui a ouvert la porte, en 1999, et aux côtés du porteur de ballon Marshall Faulk et des receveurs Torry Holt et Isaac Bruce, Warner a été nommé le joueur le plus utile de la NFL à deux reprises. Il a également remporté le Super Bowl, au terme de la saison 1999-2000.

Davis a été un choix de sixième ronde en 1995. Il est devenu le porteur de ballon partant des Broncos de Denver et entre 1996 et 1998, il a conjugué ses efforts avec John Elway pour aider sa formation à triompher deux fois de suite au Super Bowl. En 1998, Davis est devenu le quatrième porteur à dépasser le plateau des 2000 verges avec un total de 2008.