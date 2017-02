SYDNEY, Australie — Des fonctionnaires enquêtant sur les mauvais traitements infligés à des enfants dans des établissements d’Australie ont révélé que 7% des prêtres de l’Église catholique australienne avaient été accusés d’avoir abusé sexuellement des enfants au cours des dernières décennies.

Les statistiques ont été publiées lundi lors de l’allocution d’ouverture d’une audience de la Commission royale d’Australie sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels d’enfants.

La Commission royale est la plus haute forme d’enquête de l’Australie et examine depuis 2013 la façon dont l’Église catholique et d’autres institutions ont réagi aux abus sexuels sur des enfants pendant des décennies.

La Commission a déjà entendu des témoignages pénibles de la part de nombreuses personnes qui ont été victimes de mauvais traitements par le clergé.

Mais l’ampleur du problème n’a jamais été claire jusqu’à lundi, quand la commission a publié les statistiques qu’elle a recueillies.