PARIS — Le débat présidentiel français de mardi soir a donné naissance à une vedette.

Philippe Poutou, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, n’a pratiquement aucune chance de l’emporter, mais il s’est fait remarquer par ses attaques en règle contre les principaux candidats.

Il a notamment écorché Marine Le Pen, la candidate d’extrême-droite du Front national, en lui reprochant de se cacher derrière son «immunité parlementaire» pour éviter de répondre aux questions des policiers, et en lui faisant remarquer que les gens normaux ne disposent pas d’une «immunité ouvrière» quand ils sont convoqués par la police.

La performance de M. Poutou a enflammé les réseaux sociaux, qui l’ont présenté comme un homme du peuple qui n’a pas peur de dire les choses telles qu’elles sont.

L’homme de 50 ans est à l’emploi du constructeur automobile Ford. Il a pris ses cinq semaines de vacances annuelles pour briguer la présidence. Un récent sondage lui accordait l’appui de 0,5 pour cent des Français.

«Depuis janvier, c’est une campagne super (…) Plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche», a-t-il lancé pendant le débat.

Le syndicaliste a refusé de participer à la photo de groupe des candidats avant le début du débat et il profite maintenant de sa gloire soudaine.

«Je crois qu’il y a vraiment une déconnexion entre la classe politique et la population, a-t-il déclaré à l’Associated Press mercredi, lors d’un rassemblement dans la banlieue parisienne de Montreuil. Les politiciens mélangent tout — les fonds publics et leurs fonds personnels — comme s’ils avaient droit à tout. Leur arrogance est insupportable.»

————

Sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Un9UoquXGNY