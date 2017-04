Mardi, une attaque chimique présumée a été lancée à Khan Sheikhoun, une ville contrôlée par les rebelles dans le nord de la Syrie. Selon un bilan provisoire, il y aurait 72 morts, dont plusieurs enfants.

À la suite de ce tragique évènement, les réseaux sociaux ont voulu montrer leur solidarité envers le peuple syrien. C’est pourquoi vous avez peut-être vu plusieurs photos de profil sur Facebook, Twitter ou Instagram se changer pour un carré jaune.

Le jaune est une couleur qui rappelle les symboles de gaz toxique.

Le but est d’attirer l’attention des médias et du monde en général sur cette attaque et sur ce que les Syriens vivent.