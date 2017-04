WASHINGTON — Le président américain Donald Trump a décidé de retirer son stratège en chef Steve Bannon du Conseil de sécurité nationale (NSC) des États-Unis, infirmant une décision controversée prise au début de sa présidence.

Une note décrivant la nouvelle composition du conseil a été publiée mercredi dans le Registre fédéral. Le nom de M. Bannon n’apparaît plus sur la liste des membres du comité principal, un groupe de dirigeants de premier plan qui se rencontrent pour discuter des questions urgentes de sécurité nationale.

Tom Bossert, l’adjoint du président pour la sécurité intérieure et le contre-terrorisme, perd aussi du galon.

Un haut responsable à la Maison-Blanche a expliqué que M. Bannon avait été inclus au sein du NSC au début de la présidence de M. Trump pour assurer que la vision du nouveau président soit respectée, notamment concernant la rationalisation des activités du conseil.

La nomination de M. Bannon avait inquiété les détracteurs de M. Trump, qui jugeaient inapproprié qu’un stratège politique soit impliqué dans les questions de sécurité nationale.

Le principal conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Michael Flynn, dirigeait le NSC à ce moment, mais le haut responsable à la Maison-Blanche a affirmé que le rôle de M. Bannon n’avait rien à voir avec la controverse entourant M. Flynn, qui a dû se retirer au début février pour avoir induit en erreur l’administration Trump sur ses communications avec des responsables russes.

Un haut responsable de l’administration a affirmé que M. Flynn avait convenu avec réticence d’inclure M. Bannon dans le conseil. Ce responsable a indiqué que le chef de cabinet de M. Trump, Reince Priebus, et le conseiller en chef Don McGahn avaient réécrit la note originale du NSC avec M. Flynn pour y inclure M. Bannon.

La personne ayant remplacé M. Flynn, le lieutenant-général H.R. McMaster, a eu le feu vert pour réorganiser le NSC selon sa volonté. M. McMaster a immédiatement exprimé le désir de gérer une organisation moins hiérarchique et d’être plus accessible pour ses employés. L’isolement de M. Flynn lorsqu’il était responsable avait créé une grande frustration, selon trois anciens et actuels responsables de l’administration bien au fait des changements.

Chargé de promouvoir la vision du président

À titre de participant au comité principal, M. Bannon aurait eu le pouvoir de décréter un vote si la vision du président pour le NSC n’était pas mise en vigueur. Le comité, qui inclut de hauts responsables de diverses agences gouvernementales, se réunit régulièrement pour discuter d’enjeux importants sur les politiques gouvernementales.

L’un des responsables a affirmé que le retrait de M. Bannon du conseil n’était pas un reflet d’un changement quelconque dans son statut de proche conseiller de M. Trump. M. Bannon conservera ses autorisations de sécurité.

L’administration Trump fait face à des allégations selon lesquelles elle aurait coulé des rapports secrets du renseignement à un membre républicain du Congrès dirigeant une enquête sur les liens possibles de la campagne Trump avec des officiels russes et sur la possible ingérence russe dans l’élection américaine 2016.

Le «New York Times» a identifié la semaine dernière deux responsables du NSC qui auraient aidé le président du comité du renseignement de la Chambre des représentants, Devin Nunes, à consulter les rapports secrets. Un responsable de l’administration américaine a confirmé à l’Associated Press qu’Ezra Cohen-Watnick avait eu accès à ce type de documents du renseignement, mais a soutenu qu’il n’avait pas contribué à aider le membre californien du Congrès à consulter ces documents. Le responsable a plutôt montré du doigt l’autre officiel identifié par le «New York Times», Michael Ellis, un avocat de la Maison-Blanche qui avait travaillé précédemment pour M. Nunes au sein du comité de la Chambre des représentants.