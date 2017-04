BRUXELLES — Des donateurs internationaux ont promis une aide supplémentaire de 6 milliards $ US pour soutenir la Syrie, mercredi, pendant que le Conseil de sécurité des Nations unies tenait une réunion d’urgence pour discuter de l’attaque chimique qui a fait des dizaines de morts dans une province contrôlée par les rebelles.

Ces donateurs — originaires de plus de 70 pays — étaient réunis à Bruxelles pour discuter de la situation qui prévaut en Syrie. Ils se sont engagés à verser 6 milliards $ US en 2017 seulement, a mentionné Christos Stylianides, le commissaire de l’Union européenne pour l’aide humanitaire.

Il a décrit cet engagement comme étant un «montant impressionnant».

M. Stylianides a ajouté que les besoins en Syrie sont énormes et que la promesse faite par les donateurs à Bruxelles envoie à la communauté internationale le message que le peuple syrien n’est pas tombé dans l’oubli.

Cet engagement monétaire a toutefois été assombri par l’attaque chimique perpétrée mardi à Idlib, qui a fait au moins 75 morts.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a une fois de plus appelé l’ensemble des forces en présence en Syrie, incluant la Russie et l’Iran, à mettre fin au conflit armé qui a fait près de 400 000 victimes en six ans.

Près de la moitié de la population syrienne a été déplacée par le conflit, alors que des millions de Syriens ont trouvé refuge dans les pays avoisinants. Les Nations unies estiment que les dommages causés par les combats armés se chiffrent à 350 milliards $, ce qui inclut les dommages matériels et le ralentissement de l’activité économique. Quatre Syriens sur cinq vivent actuellement dans la pauvreté.