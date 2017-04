PALM BEACH, Fla. — Le président de la Chine, Xi Jinping, aura des entretiens jeudi et vendredi avec son homologue des États-Unis, Donald Trump, au domaine de ce dernier situé à Palm Beach, en Floride, Mar-a-Lago.

Il s’agira de la toute première rencontre en personne entre les leaders chinois et américain.

Les États-Unis espèrent l’appui de la Chine pour faire pression sur le régime belliqueux de la Corée du Nord qui déploie des programmes nucléaire et de missiles.

Durant la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, Donald Trump a servi de sévères critiques à la Chine, lui reprochant notamment ses pratiques commerciales. L’an dernier, le Chine a enregistré un surplus commercial de 347 milliards $ US avec les États-Unis.

Jeudi dernier, sur son compte twitter, le président Trump a prévenu que la rencontre avec son homologue chinois pourrait être très difficile et que les États-Unis ne pouvaient plus tolérer d’énormes déficits commerciaux et les pertes d’emplois qui en découlent.