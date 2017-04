SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — La police russe a arrêté jeudi plusieurs suspects qui entretiendraient des liens avec l’auteur présumé de l’attentat qui a fait 13 morts à Saint-Pétersbourg lundi.

Des artificiers ont ensuite désamorcé une bombe dans l’appartement qu’habitaient trois des suspects.

Le Comité d’enquête a tout d’abord annoncé l’arrestation à Saint-Pétersbourg de trois individus originaires de la même région d’Asie centrale que le kamikaze présumé, Akbarzhon Dzhalilov, un homme de 22 ans né au Kirghizstan. Il a plus tard annoncé l’arrestation de six personnes à Saint-Pétersbourg et de deux à Moscou.

Les pays musulmans pauvres d’Asie centrale sont un terreau fertile pour les islamistes, et des milliers de leurs citoyens auraient rejoint les rangs de Daech (le groupe armé État islamique) en Irak et en Syrie.

Le comité — la principale agence d’enquêtes criminelles de Russie — a aussi fait savoir que les enquêteurs ont découvert, lors d’une perquisition dans un immeuble en banlieue est de Saint-Pétersbourg, des objets qui feront progresser l’enquête.

Le Service fédéral de sécurité, le successeur du KGB, a annoncé par voie de communiqué que ses artificiers ont désamorcé une bombe artisanale dans l’appartement des trois premiers suspects. Un site de nouvelles en ligne, Fontanka.ru, rapporte que les composantes de la bombe retrouvée jeudi sont similaires à celles utilisées par les militants en Syrie.

Un responsable non identifié a déclaré à l’agence Tass que la police tente de vérifier des informations selon lesquelles Dzhalilov pourrait avoir été entraîné par Daech (le groupe armé État islamique) en Syrie.

Le président russe Vladimir Poutine a dit qu’entre 5000 et 7000 personnes originaires de Russie et des anciennes républiques soviétiques combattent dans les rangs de Daech et d’autres groupes extrémistes en Syrie.

La police russe avait arrêté plus tôt cette semaine huit migrants originaires d’Asie centrale qui auraient été des recruteurs pour Daech et Al-Qaïda.

L’attentat du métro de Saint-Pétersbourg n’a toujours pas été revendiqué.