WASHINGTON — Les progrès militaires réalisés face à Daech (le groupe armé État islamique) sont plus modestes que ne le prétend le président américain Donald Trump, selon une vérification effectuée par l’Associated Press.

M. Trump a déclaré mercredi, lors d’une conférence de presse avec le roi de Jordanie Abdallah II, que des dirigeants égyptiens et irakiens lui ont dit que davantage de progrès ont été réalisés face à Daech depuis six semaines que pendant toute la durée de l’administration Obama.

Dans les faits, il y a eu davantage de progrès face à Daech depuis un an qu’au cours des six dernières semaines. Les djihadistes ont perdu le contrôle de plusieurs villes et de vastes territoires en Irak et en Syrie, mais les deux plus grandes batailles — pour le contrôle des villes de Mossoul et de Raqqa — ne sont pas encore terminées.

L’an dernier, les forces irakiennes appuyées par la coalition américaine ont notamment capturé les villes de Falloujah et de Ramadi, et plusieurs autres agglomérations plus modestes, avant de s’attaquer à Mossoul. Aucune grande ville n’a été reprise depuis six semaines, mais les forces irakiennes ont lancé en février une offensive pour déloger Daech de Mossoul-Ouest, le dernier fief urbain des djihadistes en Irak.

Les succès ont été plus lents en Syrie, où les États-Unis ont tout d’abord peiné à trouver des combattants à entraîner et à appuyer. Daech a perdu du terrain, surtout le long de la frontière avec la Turquie.

M. Trump a toutefois raison de dire que des gains importants ont été réalisés au cours des dernières semaines; les États-Unis ont notamment déployé des centaines d’hommes de plus en Syrie pour aider les forces locales à capturer Raqqa.