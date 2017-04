LONDRES — Le gouvernement britannique a adopté de nouvelles règles dans le but d’éliminer les inégalités salariales qui voient les hommes gagner actuellement environ un cinquième de plus que les femmes.

D’ici avril 2018, toutes les entreprises privées et publiques qui emploient 250 personnes et plus devront avoir publié des données qui révéleront le salaire moyen pour les hommes et les femmes, et l’écart entre les deux. Les entreprises devront aussi mettre de l’avant un plan pour effacer la différence.

Les premiers chiffres ont été publiés jeudi.

Le gouvernement dit que l’écart salarial au Royaume-Uni est actuellement de 18,1 pour cent, soit le niveau le plus bas jamais mesuré. Il vise toutefois son abolition complète.

Le Royaume-Uni affirme être un des premiers pays à contraindre les entreprises à dévoiler publiquement leur écart salarial. Il ne va toutefois pas aussi loin que l’Islande, qui entend obliger les employeurs à prouver qu’ils offrent des salaires égaux, peu importe le sexe, l’ethnicité, l’orientation sexuelle ou la nationalité.