MOSCOU — Le Royaume-Uni a indiqué qu’il n’y aurait pas de vote sur la résolution au Conseil de sécurité des Nations unies, jeudi soir, condamnant l’attaque chimique en Syrie ayant fait cette semaine plus de 80 morts, dont des dizaines d’enfants.

Le coordonnateur politique de la représentation britannique, Stephen Hickey, a écrit sur Twitter que le vote n’aurait pas lieu car les membres du conseil en étaient encore à négocier le contenu du document.

Les dix membres élus du Conseil de sécurité ont présenté ce qu’ils espéraient être un texte de compromis, jeudi, prenant en compte une objection clé de la Russie sur les obligations du gouvernement syrien envers les enquêteurs.

La Russie s’oppose vigoureusement à des articles de l’ébauche rédigée par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Moscou déplore que la responsabilité soit attribuée aux forces du président Bachar el-Assad avant qu’une enquête ne soit menée. La Russie a présenté sa propre ébauche.

Le soutien de Moscou envers le président syrien Bachar el-Assad n’est pas «inconditionnel» et la Russie souhaite la tenue d’une enquête complète pour faire la lumière concernant l’attaque chimique qui a fait 86 morts cette semaine en Syrie, avait tout de même indiqué plus tôt jeudi un porte-parole du président Vladimir Poutine.

Dimitri Peskov a expliqué que cette enquête devrait avoir lieu avant toute intervention des Nations unies.

Moscou est le principal allié de la Syrie et appuie le régime Assad militairement depuis 2015.

M. Peskov a déclaré à l’Associated Press, lors d’une entrevue, «qu’un appui inconditionnel n’est pas possible dans le monde actuel», avant de préciser «qu’il n’est pas exact de dire que Moscou peut convaincre M. Assad de faire tout ce qui est souhaité à Moscou. C’est totalement faux.»

Moscou et Damas, a-t-il poursuivi, «ont une relation de coopération, d’échanges de positions et de soutien mutuel». M. Assad et son armée sont «le seul véritable pouvoir en Syrie qui puisse résister aux terroristes sur le terrain, selon lui».

Au siège des Nations unies, jeudi, les principaux membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis et la Russie, étaient réunis à huis clos pour tenter de s’entendre sur le texte d’une résolution qui condamnerait l’attaque chimique et donnerait le feu vert à une enquête indépendante.

M. Peskov a dit que la Russie souhaite une enquête internationale approfondie avant toute résolution du Conseil de sécurité condamnant cette attaque «très tragique».

Le secrétaire d’État américain Rex Tilleron est attendu à Moscou la semaine prochaine. Il s’agira de la première visite d’un membre de premier plan de l’administration Trump depuis l’élection du nouveau président des États-Unis.