Le réseau social Twitter a déposé jeudi une poursuite contre le département de la Sécurité intérieure des États-Unis après que des responsables gouvernementaux eurent demandé, selon l’entreprise, de révéler l’identité d’un utilisateur anti-Trump.

La sécurité intérieure aurait demandé le 13 mars à Twitter de lui fournir les renseignements reliés au compte @ALT_USCIS. Ce compte, créé après l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump, a plus de 40 000 abonnés. Son nom est un acronyme qui signifie «alternative U.S. Citizenship and Immigration Services» (services de citoyenneté et d’immigration alternatifs).

Selon les documents de la poursuite, un agent du Service des douanes et de la protection des frontières, une division du département de la Sécurité intérieure, a cherché à obtenir auprès de Twitter le numéro de téléphone, l’adresse postale et l’adresse IP de l’utilisateur @ALT_USCIS.

Le compte créé en janvier 2017 diffuse notamment de l’information s’opposant aux politiques de l’administration Trump en matière d’immigration.

Mayor Blames Trump Policy, ICE Raids For Causing Mass Hysteria Among Undocumented Immigrants https://t.co/6NXckE3Z1s — ALT🛂 Immigration (@ALT_uscis) April 6, 2017

Twitter indique dans sa poursuite qu’elle ne peut accéder à la demande des autorités gouvernementales, car cela contreviendrait à la liberté d’expression. Ultimement, le réseau social souhaite que cette demande soit jugée non-conforme et inapplicable par la cour.

La nouvelle de la poursuite a fait doubler le nombre de gens qui suivent @ALT_USCIS. Le compte affichait vers 20h30 jeudi soir près de 90 000 abonnés.