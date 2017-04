JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Des milliers de Sud-Africains ont manifesté pacifiquement vendredi contre le président Jacob Zuma, dont la décision de congédier le ministre des Finances attise les craintes de corruption et de problèmes économiques.

L’archevêque Desmond Tutu y est allé d’une rare apparition publique pour appuyer les manifestants. Le lauréat du prix Nobel de la paix de 85 ans souffre de problèmes de santé.

À Johannesburg, la police a tiré des balles de caoutchouc pour refouler une centaine de partisans du parti au pouvoir qui se dirigeaient vers les manifestants. Des manifestations ont aussi été notamment organisées dans la capitale, Prétoria, et au Cap. On rapporte quelques échauffourées éparpillées, quand les policiers ont peiné à empêcher opposants et partisans de M. Zuma de se rencontrer.

Les manifestants réclamaient la démission du président, qui a été éclaboussé par plusieurs scandales et qui doit maintenant affronter une rébellion au sein même de son parti.

Des médias sud-africains ont diffusé des images montrant monseigneur Tutu et sa femme Leah devant la résidence pour retraités qu’ils habitent à Hermanus, près du Cap. Monseigneur Tutu agite sa canne, apparemment pour saluer les manifestants qui défilent dans la rue.

Monseigneur Tutu a fréquemment critiqué la mauvaise gestion du Congrès national africain au pouvoir au fil des ans. Il a été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2015, en raison d’infections associées à son traitement pour un cancer de la prostate.

Le gouvernement a lancé un appel au calme et dit qu’il respecte le droit des Sud-Africains de manifester pacifiquement.

Pravin Gordhan a été évincé du ministère des Finances il y a une semaine, lors d’un remaniement effectué en pleine nuit. Il était très respecté pour sa lutte à la corruption et était perçu comme un contrepoids à l’influence de la famille Gupta, des immigrants indiens qui auraient tenté d’influencer les choix de ministres de M. Zuma.