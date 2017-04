BANJUL, Gambie — La formation du nouveau président de la Gambie a remporté une majorité de sièges lors des élections parlementaires de jeudi, a annoncé vendredi la commission électorale indépendante du pays.

Cette victoire met fin à vingt ans de pouvoir par le parti de l’ancien président Yahya Jammeh.

Le Parti démocratique unifié du président Adama Barrow a décroché 31 des 53 sièges en jeu à l’assemblée nationale. Cette victoire devrait permettre à M. Barrow de concrétiser ses promesses d’offrir plus de libertés aux Gambiens.

M. Barrow s’est engagé à s’attaquer à la réconciliation de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, après les multiples violations des droits reprochées au régime de son prédécesseur.

Anciennement au pouvoir, l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction n’occupera plus de cinq sièges, selon les résultats dévoilés par le président de la commission électorale, Alieu Momarr, qui a qualifié le scrutin de juste et libre.

Différentes formations qui appuient M. Barrow ont obtenu les autres sièges. Dix partis présentaient des candidats. Près de 900 000 Gambiens étaient inscrits sur les listes électorales, mais le taux de participation a été faible.

M. Barrow avait remporté la présidentielle de décembre dernier, mais M. Jammeh s’était ensuite accroché au pouvoir pendant plusieurs semaines avant de finalement partir en exil en janvier.