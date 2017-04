BERLIN — La ville de Berlin dépensera environ 50 millions d’euros par an pour stimuler l’utilisation du vélo, dans le but de réduire la congestion automobile dans les rues de la capitale allemande.

Le quotidien berlinois B.Z. rapporte vendredi que l’argent servira notamment à créer des pistes cyclables protégées comme celles qui existent à New York et à Chicago; à construire 100 kilomètres d’autoroutes destinées aux vélos; et à installer 100 000 espaces de stationnement pour les vélos.

Berlin était auparavant perçue comme le paradis des cyclistes, mais depuis quelques années elle est distancée par d’autres grandes villes européennes et nord-américaines.

Dix-sept cyclistes ont été tués à Berlin en 2016.