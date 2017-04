CONCORD, N.H. — Le pape François a renvoyé un prêtre du New Hampshire qui a été reconnu coupable d’avoir volé 300 000 $ US à un hôpital, à un évêque et à la succession d’un collègue décédé.

Le père Edward Arsenault, qui a défendu l’Église de cet État au plus fort du scandale des prêtres pédophiles, avait plaidé coupable en 2014 à trois des cinq accusations de vol qui pesaient contre lui.

Il a été assigné à domicile plus tôt cette semaine et sera admissible à une libération conditionnelle en février 2018.

Le diocèse de Manchester a dit vendredi qu’Arsenault a été chassé de la prêtrise le 29 février.

Les procureurs avaient accusé Arsenault d’avoir facturé à l’Église des repas somptueux et des voyages pour lui et un compagnon. Il avait été reconnu coupable de s’être écrit des chèques à même la succession d’un prêtre décédé et d’avoir exigé 250 $ US/heure à un hôpital pour des services de consultation fictifs.

Arsenault a occupé plusieurs postes importants au sein du diocèse entre 1999 et 2009, et était le bras droit de l’ancien évêque John McCormack.