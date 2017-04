PALM BEACH, Fla. — Les États-Unis tentent de déterminer si la Russie n’aurait pas participé à l’attaque chimique menée contre des civils en Syrie mardi.

Des membres de l’état-major américain ont indiqué vendredi que peu de temps après l’attaque chimique, un drone, syrien ou russe, a survolé le site.

La Russie est l’un des principaux alliés de la Syrie et s’oppose depuis toujours aux efforts américains visant à chasser du pouvoir le président Bachar el-Assad.

Des responsables américains n’ont pas tardé cette semaine à condamner la Russie, qui avait signé en 2013 avec Washington un accord prévoyant l’élimination de l’arsenal chimique en Syrie. Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, a ainsi estimé que Moscou n’avait pas respecté ses obligations — «soit par complicité, soit par pure incompétence».

Il y a trois ans et demi, le président Barack Obama avait menacé le régime syrien de représailles militaires à la suite d’une attaque chimique qui avait fait des centaines de morts en banlieue de Damas. M. Obama avait alors parlé d’une «ligne rouge» qui était maintenant franchie. Mais il avait finalement cédé aux pressions de son allié britannique et du Congrès américain, et il s’était rangé derrière la proposition russe prévoyant l’élimination de l’arsenal chimique en Syrie.

Un porte-parole de Vladimir Poutine a soutenu que les représailles américaines de jeudi «infligent un dur coup aux relations entre la Russie et les États-Unis, qui étaient déjà dans un état lamentable», et dressent un «obstacle sérieux» vers la création d’une coalition internationale contre le terrorisme.

Le président Donald Trump avait souhaité une plus grande coopération entre les États-Unis et la Russie en matière de lutte contre le terrorisme. La semaine dernière encore, l’administration américaine indiquait qu’elle n’exigeait plus nécessairement le départ du président el-Assad.

Des responsables militaires américains assurent que Washington a prévenu Moscou avant l’opération de jeudi, afin de ne pas exposer les forces russes. L’ambassadeur adjoint de Russie aux Nations unies, Vladimir Safronkov, a cependant prévenu que toute conséquence négative de cette «entreprise douteuse et tragique» devrait être assumée par les responsables.

L’administration du président Trump a envoyé des messages contradictoires sur la signification de ses représailles, jeudi. La Maison-Blanche soutient que l’opération n’ouvre pas la voie à une implication plus importante des États-Unis dans la guerre civile en Syrie. Mais l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a indiqué que Washington était disposé à prendre d’autres actions militaires «si nécessaire».

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine estime qu’il s’agit d’une «agression contre un État souverain, en violation du droit international».

La démonstration américaine de force en Syrie soulève par ailleurs des questions juridiques: on ne sait pas de quelle autorité le président Trump a décidé de s’en prendre à un autre gouvernement. Lorsque le président Obama avait décidé d’intervenir en Libye en 2011, il avait brandi un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’OTAN. Plusieurs républicains avaient contesté cet argument, qui ne tiendrait pas aujourd’hui pour le président Trump.