CARACAS, Venezuela — Le gouvernement vénézuélien a déployé des véhicules blindés légers et utilisé des gaz lacrymogènes pour répondre aux manifestants opposés au président Nicolas Maduro qui ont déferlé dans les rues de Caracas, samedi, au terme d’une semaine de manifestations organisées par un mouvement qui ne semble pas s’essouffler.

La manifestation est survenue un jour après que le gouvernement Maduro eut interdit au chef de l’opposition, Henrique Capriles, de se présenter aux élections pendant une période de 15 ans. La mise à l’écart de M. Capriles est la dernière d’une série de décisions qui, selon certains détracteurs et dirigeants étrangers, rapproche davantage le Venezuela du statut de dictature.

Henrique Capriles s’est vu imposer cet interdit relativement à de présumées irrégularités administratives dans l’État de Miranda, duquel il est gouverneur.

Les dirigeants socialistes avaient récemment accusé le politicien d’alimenter la violence des manifestations quasi quotidiennes de la dernière semaine, provoquées par un arrêt de la Cour suprême ayant retiré les pouvoirs législatifs du Parlement. Bien que le tribunal soit revenu sur sa décision, l’opposition fait valoir qu’elle avait déjà mis en lumière la nature autoritaire du régime.

M. Capriles a clamé, samedi, du haut d’une scène que «personne ne pouvait disqualifier le peuple vénézuélien».

Lorsqu’il a appelé les manifestants à marcher jusqu’au bureau de l’ombudsman du gouvernement, la foule a commencé à entonner l’hymne national et à marcher vers le centre-ville.

Le gouvernement a utilisé des véhicules blindés légers et aspergé les manifestants de gaz lacrymogènes afin de disperser la foule qui s’approchait du siège social de la société d’État pétrolière PDVSA, qui est situé entre la partie plus riche de l’est de Caracas et le centre-ville.

Les autorités ont aussi publié sur les médias sociaux les photos d’identités judiciaires de manifestants prises par des policiers déguisés en civils, et sur lesquels elles demandaient aux internautes des informations sur les déplacements ces individus «générant de la violence».

En tant que tête dirigeante de l’opposition, Henrique Capriles est aux premières loges des manifestations — les plus intenses depuis le soulèvement de 2014 qui avait fait plusieurs morts à l’époque.

M. Capriles a assuré que les derniers événements ont renforcé sa volonté de sortir dans les rues pour contester le président. «Lorsque la dictature tremble, c’est un signe que nous avançons», a-t-il déclaré vendredi.