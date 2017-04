WASHINGTON — Le Pentagone affirme qu’un porte-avions de la Marine se dirige vers l’Océan Pacifique occidental afin d’avoir une présence physique près de la péninsule coréenne.

Les récents essais de missiles balistiques de la Corée du Nord et sa poursuite d’un programme nucléaire provoquent beaucoup de tensions dans la région, où des navires de la marine sont déjà présents et servent en partie à montrer la puissance des États-Unis.

Samedi le président Donald Trump et le chef de la Corée du Sud, le président par intérim, Hwang Kyo-Ahn, ont discuté au téléphone.

La Maison-Blanche a déclaré que les deux chefs ont accepté de rester en contact pour s’informer de la Corée du Nord ainsi que pour discuter d’autres questions.

Le commandement américain dans le Pacifique a ordonné au groupe aéronaval du porte-avions USS Carl Vinson de naviguer vers le nord en direction du pacifique ouest après avoir quitté Singapour samedi, selon un communiqué de presse de la Marine.

Le groupe aéronaval inclut le porte-avions USS Carl Vinson, des contres torpilleurs et un croiseur lanceur de missiles.

Le porte-avions américain et sa flotte ont quitté San Diego le 5 janvier et ils ont participé à plusieurs exercices avec la force maritime d’autodéfense japonaise et la Marine de la République de Corée, notamment des opérations de sécurité maritime et des opérations de patrouille de routine en mer de Chine méridionale.