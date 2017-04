LE CAIRE — Le gouvernement égyptien a imposé l’état d’urgence pour trois mois dans l’ensemble du pays, lundi, dans une tentative d’apaiser la colère populaire et de sévir contre les djihadistes après les deux attentats-suicides dans des églises coptes qui ont tué 45 personnes.

Au lendemain de la tuerie du dimanche des Rameaux, le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir tué sept combattants de Daech (le groupe armé État islamique) dans un échange de tirs lors d’une opération de sécurité dans la ville d’Assiout, dans le sud du pays. Selon le ministère, ils fomentaient une attaque contre les chrétiens.

Les chrétiens d’Égypte ont enterré leurs morts, lundi, après les attaques de dimanche contre deux églises coptes, revendiquées par Daech.

Des femmes ont pleuré au moment où des cercueils portant l’inscription «martyr» étaient transportés dans le monastère Saint-Mina, en banlieue d’Alexandrie. Des prêtres coptes, des scouts et des personnes endeuillées transportant des fleurs ont joint le cortège funèbre qui se dirigeait vers l’église.

Au moins 17 personnes ont été tuées dans la cathédrale Saint-Marc, à Alexandrie, siège historique du christianisme en Égypte. Un autre attentat-suicide a causé la mort d’au moins 28 personnes à l’intérieur de l’église Saint-Georges dans la ville de Tanta, dans le delta du Nil.

Les attaques ont poussé le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à déclarer l’état d’urgence, de crainte que des militants de Daech ne choisissent de se concentrer sur la minorité copte d’Égypte, l’une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. En décembre, une importante explosion dans une église a tué 30 personnes au Caire, et une série d’attaques dans le Sinaï a poussé des centaines de personnes à fuir vers des régions plus sûres.

Le Parlement a sept jours pour approuver ou rejeter l’état d’urgence, mais on s’attend à une approbation puisque l’assemblée législative est remplie de partisans du président El-Sissi.

En théorie, l’état d’urgence permet de procéder à des arrestations sans mandat et de traduire plus hâtivement les suspects devant la justice. Les autorités pourchassent cependant déjà vigoureusement les dissidents depuis plusieurs années; on ignore donc si l’état d’urgence se traduira par des changements.