WASHINGTON — Le juge Neil Gorsuch a pris sa place dans l’histoire, lundi, en devenant le plus récent magistrat confirmé dans les rangs de la Cour suprême des États-Unis. Sa désignation rétablit une mince majorité conservatrice et représente une victoire politique bienvenue pour le président Donald Trump.

M. Gorsuch a été assermenté près de 14 mois après que le siège eut été laissé vacant par la mort soudaine du juge Antonin Scalia. Il se joint au tribunal qui est appelé souvent à donner le mot final sur des politiques présidentielles controversées.

Prenant la parole avant M. Gorsuch lors de la cérémonie, M. Trump a déclaré que le pays comptait sur M. Gorsuch pour être «intelligent, impartial et juste, pour servir en vertu des lois, pas les supplanter, et pour protéger le droit de la nation à gouverner ses propres affaires», laissant entrevoir ses propres frictions avec les instances judiciaires.

La confirmation de M. Gorsuch dans ses fonctions constitue un souffle dont a grandement besoin une administration Trump empêtrée dans les controverses et les faux pas. M. Trump a échoué à obtenir l’appui de suffisamment de républicains pour soutenir son plan de remplacement de l’«Obamacare». Ses efforts pour construire un mur à la frontière avec le Mexique demeurent incertains et ses tentatives pour restreindre l’arrivée d’immigrants et de réfugiés ont été bloquées par les tribunaux.