MANILLE, Philippines — Au moins neuf personnes ont été tuées mardi lors d’affrontements entre les forces philippines et des rebelles qui seraient membres du groupe Abou Sayyaf, sur une île balnéaire du centre du pays.

Des responsables militaires ont dit qu’au moins cinq militants, trois soldats et un policier ont perdu la vie dans la province de Bohol, près de la ville côtière d’Inabanga.

Cette île provinciale est connue pour ses plages et sa faune, et elle se situe à proximité de la province de Cebu, une plaque tournante commerciale et touristique du pays.

Des affrontements sporadiques se poursuivaient tard mardi dans le village de Napo et deux villages voisins. Les résidants ont fui pour se mettre en sécurité. Des troupes d’élite sont arrivées à Bohol en renfort à l’armée.

Le chef de la police nationale, Ronald de la Rosa, a dit que les policiers et les soldats ont attaqué les militants tôt mardi à Inabanga, où les insurgés étaient arrivés par bateau. Les rebelles se seraient alors réfugiés dans trois maisons. Les forces gouvernementales ont repris deux d’entre elles, et les autres rebelles se trouvaient dans la troisième ou ont fui, selon M. de la Rosa.

Ce serait la première fois qu’Abou Sayyaf s’aventure aussi loin de ses repaires des jungles du sud du pays, dans les provinces de Sulu et de Basilan.

Bohol se trouve à environ 640 kilomètres au sud-est de Manille.