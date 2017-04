GENÈVE, Suisse — La sécheresse, les conflits et le manque de ressources des agences humanitaires font craindre que le bilan de la famine qui menace l’est de l’Afrique, le Yémen et le Nigéria ne soit particulièrement lourd, a prévenu mardi l’agence onusienne des réfugiés.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a dit que 20 millions de personnes, dont un cinquième de réfugiés, habitent des régions touchées par la sécheresse. L’agence onusienne a aussi augmenté ses prédictions du nombre de déplacés au Soudan et en Somalie.

Le porte-parole Adrian Edwards a évoqué «une combinaison particulièrement pernicieuse» de facteurs dans ces régions. Il a notamment mentionné «la plus grande crise humanitaire de la planète au Yémen», les conflits au Soudan du Sud et en Somalie, et la violence et l’instabilité causées par le groupe djihadiste Boko Haram au Nigéria et dans le bassin du lac Tchad.

L’UNHCR ajoute que sept millions de personnes sont menacées par l’insécurité alimentaire dans le nord du Nigéria.