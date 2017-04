HELSINKI — Un centre consacré à combattre la désinformation et les fausses nouvelles sera construit en Finlande en vertu d’une entente entre neuf pays de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Les neuf pays — le Royaume-Uni, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Suède et les États-Unis — ont signé l’accord visant à mettre sur pied le centre à Helsinki, avec l’appui du gouvernement finlandais.

Le centre sera fonctionnel plus tard cette année et bénéficiera initialement d’un budget de 1,5 million d’euros (2,1 millions $ CAN). Le personnel sera formé d’un groupe d’experts et de chercheurs provenant des pays fondateurs.

Lorenz Meyer-Minneman, qui dirige l’unité de préparation du secteur civil de l’OTAN, affirme que le Centre européen d’excellence de lutte contre les menaces hybrides servira de plateforme pour permettre à l’UE et à l’OTAN d’unir leurs ressources et de partager leur expertise. Au cours des dernières années, des campagnes visant à discréditer, désinformer et propager de fausses nouvelles sont devenues un problème croissant pour les décideurs européens et américains.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Timo Soini, a déclaré que l’UE et l’OTAN allaient affronter «le défi des menaces hybrides main dans la main».

L’UE et l’OTAN s’étaient engagées, lors du sommet de l’alliance militaire à Varsovie en juillet, à accroître leur collaboration dans les secteurs de la cyberdéfense et de la lutte contre les menaces hybrides.

Le nouveau centre d’Helsinki prévoit collaborer étroitement avec le Centre d’excellence de cyberdéfense coopérative de l’OTAN, en Estonie, et son Centre de communication stratégique en Lettonie.

La Finlande et la Suède sont membres de l’Union européenne, mais pas de l’OTAN. Les autres pays font partie des deux, bien que le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’UE.

Au cours des dernières années, les pays nordiques et baltes ont manifesté leur inquiétude face à ce qu’ils qualifient de campagnes agressives de désinformation de la part de la Russie et de la propagation systématique de fausses nouvelles au sujet de leur pays.