MOSCOU — Le secrétaire d’État américain Rex Tilleron a eu droit à un accueil glacial à Moscou, mercredi, quand son homologue russe Sergeï Lavrov a accusé les États-Unis d’avoir perpétré une attaque illégale contre le régime du président syrien Bachar el-Assad.

M. Lavrov a ajouté que le Kremlin tente de comprendre les «véritables intentions» de l’administration Trump.

Il a dit que Moscou a plusieurs questions concernant les idées «contradictoires» et «très ambiguës» de l’administration Trump.

La visite de M. Tillerson est la première d’un membre du cabinet Trump à Moscou. Le secrétaire d’État a concédé que les États-Unis et la Russie ont des différences «importantes» qui nuisent à leur collaboration, mais il a dit espérer que son déplacement puisse contribuer à un rapprochement.

Il n’est pas exclu que M. Tillerson puisse aussi rencontrer le président Vladimir Poutine.

Les deux camps semblent toutefois plus éloignés l’un de l’autre que jamais, dans la foulée de l’attaque chimique qui a fait plus de 80 morts la semaine dernière en Syrie et de la décision de Washington d’ensuite punir le régime Assad en lançant une soixantaine de missiles de croisière contre une base aérienne.

«Honnêtement, Poutine appuie quelqu’un de très mauvais, a déclaré mercredi Donald Trump au réseau Fox, en référence au président Assad. Je pense que c’est très mauvais pour la Russie. Je pense que c’est très mauvais pour l’humanité.»

Au sujet de M. Assad, il a dit: «C’est un animal.»

De son côté, M. Poutine — qui, selon le renseignement américain, a essayé de faire élire M. Trump — a déclaré que les relations entre les deux superpuissances n’ont fait que se détériorer depuis l’arrivée au pouvoir de son homologue américain.

«Le niveau de confiance au niveau opérationnel, et surtout au niveau militaire, ne s’est pas amélioré, mais s’est probablement détérioré», a dit M. Poutine lors d’une entrevue diffusée mercredi par le réseau de télévision officiel Mir.